Катунь24: Больница в Новоалтайске перейдёт в доковидный режим работы

В Новоалтайской городской больнице проводят плановый ремонт, чтобы быстрее вернуться к привычному формату работы. В прошлом году больницу перепрофилировали в ковидный госпиталь.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Больница в Новоалтайске перейдёт в доковидный режим работы

«Этот госпиталь был развернут у нас как ковидный 28 сентября 2020 года, то есть октябрь, ноябрь, декабрь 20 года мы провели в режиме работы двух госпиталей, максимальное число пациентов у нас доходило до 480, почти 478 пациентов в двух госпиталях одномоментно, вот это было очень серьезно», — отметил Константин Федорюк, главный врач Новоалтайской городской больницы имени Л. Я. Литвиненко.

Плановый прием пациентов в больнице начнется с 7 июня. К этому времени там проведут санитарную обработку и отремонтируют несколько отделений.

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