ГОРНЯК22 04.06.2021
Алтайский край

Катунь24: Барнаульцев приглашают бесплатно обследовать своё здоровье

Горняк22
11 часов Ago

Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики приглашает жителей Барнаула пройти бесплатное медицинское обследование. 

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

Пройдёт оно 3 и 4 июня с 10:00 до 15:00 на Янтарном рынке, который расположен по адресу: ул. Сухэ-Батора, 3а.

При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС.

Как рассказали в краевом Минздраве, в программу обследования входит:

  • Экспресс-анализ крови на сахар и холестерин.
  • Экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ на кардиовизоре.
  • Измерение уровня насыщения крови кислородом (сатурация) с помощью пульсоксиметра.
  • Измерение артериального давления.
  • Измерение внутриглазного давления, остроты зрения.
  • Измерение мышечной силы (динамометрия).
  • Измерение веса, роста, объема талии, бедер, определение индекса массы тела.

По результатам обследования врач-терапевт даёт заключение.

Катунь24

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