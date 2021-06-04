Катунь24: Барнаульцев приглашают бесплатно обследовать своё здоровье
Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики приглашает жителей Барнаула пройти бесплатное медицинское обследование.
Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края
Пройдёт оно 3 и 4 июня с 10:00 до 15:00 на Янтарном рынке, который расположен по адресу: ул. Сухэ-Батора, 3а.
При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС.
Как рассказали в краевом Минздраве, в программу обследования входит:
- Экспресс-анализ крови на сахар и холестерин.
- Экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ на кардиовизоре.
- Измерение уровня насыщения крови кислородом (сатурация) с помощью пульсоксиметра.
- Измерение артериального давления.
- Измерение внутриглазного давления, остроты зрения.
- Измерение мышечной силы (динамометрия).
- Измерение веса, роста, объема талии, бедер, определение индекса массы тела.
По результатам обследования врач-терапевт даёт заключение.