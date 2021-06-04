Катунь24: Барнаульцев приглашают бесплатно обследовать своё здоровье

Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики приглашает жителей Барнаула пройти бесплатное медицинское обследование.

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

Пройдёт оно 3 и 4 июня с 10:00 до 15:00 на Янтарном рынке, который расположен по адресу: ул. Сухэ-Батора, 3а.

При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС.

Как рассказали в краевом Минздраве, в программу обследования входит:

Экспресс-анализ крови на сахар и холестерин.

Экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ на кардиовизоре.

Измерение уровня насыщения крови кислородом (сатурация) с помощью пульсоксиметра.

Измерение артериального давления.

Измерение внутриглазного давления, остроты зрения.

Измерение мышечной силы (динамометрия).

Измерение веса, роста, объема талии, бедер, определение индекса массы тела.

По результатам обследования врач-терапевт даёт заключение.

Катунь24