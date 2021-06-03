Катунь24: Больше 200 млрд рублей накопили в банках жители Алтайского края

За год общая сумма средств жителей региона увеличилась на 12 млрд рублей.

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Большая часть сбережений хранится в рублях — 93,4 %.

В среднем объем вкладов в регионе каждый год растет на 7 %, к 1 мая этого года рост составил чуть больше 6 %, сообщает пресс-служба барнаульского отделения Банка России.

«В отличие от инвестиций, где есть риски потерь, размещенные на депозитах и текущих счетах суммы населения застрахованы государством в пределах 1,4 млн рублей. В некоторых случаях можно рассчитывать и на повышенную выплату до 10 млн рублей. Например, в таких ситуациях, как купля-продажа жилья, получение наследства, пособий или грантов в форме субсидий», — рассказал и.о. управляющего Отделением Барнаул Банка России Андрей Антипов.

Катунь24