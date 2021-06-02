Катунь24: Барнаульским школьникам предложили написать анонимное письмо родителям

Детско-юношеская газета «САМИ» запустила краевой социальный проект «Анонимное письмо родителям». Презентация проекта прошла в парке «Солнечный ветер» в День защиты детей.

Фото: «Катунь 24» Embedded video for Барнаульским школьникам предложили написать анонимное письмо родителям

Ежегодно детско-юношеская газета «САМИ» реализует несколько социальных проектов. Анонимное письмо родителям — это возможность наладить отношения между поколениями. Сегодня в парке «Солнечный ветер» дети могли оставить свои послания как в электронном формате, так и от руки.

Сейчас электронная форма доступна на сайте газеты «САМИ». Организаторы гарантируют авторам безопасность и анонимность: регистрироваться или указывать личные данные не нужно. Письма будут опубликованы в номерах газеты за июль и август, а также на сайте издания.

Самые проблемные и трогательные материалы организаторы обсудят с психологом. Комментарии специалиста появятся в газете вместе с письмами подростков. Это поможет не просто обозначить конфликтные моменты, но и улучшить отношения с детьми.

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