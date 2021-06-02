Катунь24: Барнаульской предпринимательнице предъявили обвинение после инцидента с травмированием детей на батуте

За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, следователи предъявили обвинение 51-летней индивидуальной предпринимательнице из Барнаула.

Фото: Катунь 24

Напомним, днём 30 мая 2021 года возле одного из торговых центров Барнаула опрокинулся надувной батут, на котором находились дети. В результате две девочки 3 и 4 лет получили серьёзные травмы. Обе находятся в больнице.

Женщину задержали, она уже допрошена в качестве обвиняемого. Предпринимательницу собираются заключить под стражу. Кроме того, задержан владелец батута – 30-летний предприниматель, рассказали в СУ СК РФ по Алтайскому краю. Расследование уголовного дела продолжается.

Катунь24