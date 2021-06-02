Катунь24: Барнаульская делегация примет участие во Всероссийской историко-стратегической сессии городов трудовой доблести

Форум «И тыл был фронтом» состоится 2 и 3 июня 2021 года в Севастополе.

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Он будет посвящен вопросам кооперации городов, носящих звание «Город трудовой доблести», в разработке образовательных и туристических продуктов, направленных на патриотическое воспитание молодого поколения на основе трудовых подвигов времён Великой Отечественной войны.

Планируется, что на съезде соберутся более 100 представителей сферы образования, краеведения, туризма, органов исполнительной власти, региональных отделений Российского исторического общества, профильных НКО из городов, которым указом президента присвоено почётное звание «Город трудовой доблести» в 2020 и 2021 годах.

По приглашению автономной некоммерческой организации по развитию социальной активности и социальных коммуникаций «Агентство социальных технологий и коммуникаций», Фонда «История Отечества» и правительства г. Севастополя свою делегацию для участия в сессии направит Барнаул. В состав делегации вошли члены городской Общественной комиссии по вопросу присвоения городу Барнаулу почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести», руководители образовательных организаций и централизованной библиотечной системы города, сообщают на официальном сайте администрации города.

Делегация Барнаула примет участие в шести секциях, ведущими которых будут члены Общественной палаты Российской Федерации, руководители профильных НКО «Поисковое движение России», «Волонтеры Победы», «Общероссийская общественная молодежная патриотическая организация «Наследие», Фонд «История Отечества», «Поисковое движение России».

Катунь24