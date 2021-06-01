ГОРНЯК22 02.06.2021
Алтайский край

Катунь24: Барнаульцев приглашают поддержать на всероссийском конкурсе инициативные проекты, реализованные в городе в 2020 году

Горняк22
22 часа Ago

В V Всероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования участвуют проекты, реализованные в пригороде Барнаула в 2020 году.

Фото: budget4me.ru

В список вошли такие проекты, как:

  • детская площадка в п. Лесной;
  • беговая дорожка в п. Научный Городок;
  • ремонт дороги на ул. Надежды в п. Казенная Заимка;
  • монтаж линии наружного освещения на ул. Центральной в п. Березовка;
  • ремонт тротуара по пер. Благодатному в п. Центральный;
  • спортивная площадка на территории школы № 96 в п. Борзовая Заимка.

Барнаульцы могут поддержать проекты, проголосовав за них на сайте конкурса до 15 июня 2021 года.

Конкурс проводится в два этапа. По итогам первого будут отобраны 25 проектов, набравших большинство голосов. На втором этапе конкурсная комиссия определит победителей в четырех номинациях: «Общественное участие», «Общественное партнерство», «Самый инновационный проект», «Проект школьного и молодежного инициативного бюджетирования».

Победитель получит диплом и денежную премию в размере 100 тысяч рублей для реализации последующих проектов инициативного бюджетирования.

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Алтайский следком возбудил новое уголовное дело после ЧП с батутом в Барнауле

Горняк22: Алтайский следком возбудил новое уголовное дело после ЧП с батутом в Барнауле

Горняк22
21 час Ago
Место происшествия Работу летних детских аттракционов, в том числе надувных батутов, обязаны контролировать специалисты Ростехнадзора. Следователи считают, что они могли...

Читать по теме:

ВТОПЕ: