Катунь24: Барнаульцев приглашают поддержать на всероссийском конкурсе инициативные проекты, реализованные в городе в 2020 году

В V Всероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования участвуют проекты, реализованные в пригороде Барнаула в 2020 году.

Фото: budget4me.ru

В список вошли такие проекты, как:

детская площадка в п. Лесной;

беговая дорожка в п. Научный Городок;

ремонт дороги на ул. Надежды в п. Казенная Заимка;

монтаж линии наружного освещения на ул. Центральной в п. Березовка;

ремонт тротуара по пер. Благодатному в п. Центральный;

спортивная площадка на территории школы № 96 в п. Борзовая Заимка.

Барнаульцы могут поддержать проекты, проголосовав за них на сайте конкурса до 15 июня 2021 года.

Конкурс проводится в два этапа. По итогам первого будут отобраны 25 проектов, набравших большинство голосов. На втором этапе конкурсная комиссия определит победителей в четырех номинациях: «Общественное участие», «Общественное партнерство», «Самый инновационный проект», «Проект школьного и молодежного инициативного бюджетирования».

Победитель получит диплом и денежную премию в размере 100 тысяч рублей для реализации последующих проектов инициативного бюджетирования.

Катунь24