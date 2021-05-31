Катунь24: Барнаулец вынес из спортивного магазина новые кроссовки, а взамен оставил свои старые

Правоохранители возбудили уголовное дело.

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В полицию обратилась продавец спортивного магазина и рассказала, что какой-то мужчина украл у них мужские кроссовки. Цена обуви составляла 5 000 рублей.

Сотрудница торговой точки пояснила полицейским, что в примерочной, в которой до этого был молодой человек, она увидела старые стельки от обуви и поношенные кроссовки.

Девушка побежала вслед за парнем и начала его звать. Однако тот только ускорил шаг и выбежал из магазина.

Полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый за хранение наркотиков 22-летний барнаулец. Молодой человек дал признательные показания и пояснил, что уже успел продать обувь, а вырученные деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж», отметили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Катунь24