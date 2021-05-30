Катунь24: Более 400 тысяч цветов украсят клумбы Барнаула летом 2021 года

Всего в городе появится более 150 цветников, 300 вазонов и малых архитектурных форм, на них высадят более 400 корней цветочной рассады.

Фото: barmaul.org

Специалисты учреждения «Благоустройство и озеленение» приступили к высадке цветов на городских клумбах, сообщает пресс-служба администрации Барнаула. Более 20 видом однолетних растений – петунии и бархатцы, виолы и колеусы различных окрасок, канны, кохии, вербена, сальвия, бегония, герань и другие – будут украшать город этим летом. Кроме того, в 2021 году впервые высадят новые оттенки бальзамина новогвинейского, алиссума и агератума.

Большое внимание, как отмечают озеленители, уделено и многолетним растениям: их количество увеличили в 8 раз. Свое место в клумбах и пространствах краевой столицы займут пионы, флоксы метельчатые и шиловидные, дельфиниум, хоста, астры, ирисы, астильба и другие.

«Самый большой цветник расположен на площади Октября, количество высаженной рассады здесь составит более 34 тысяч цветов. Не менее масштабные клумбы расположены на пересечении Павловского тракта и улицы Малахова, на проспекте Ленина от улицы Молодежной до улицы Димитрова, Обском бульваре, на площади Мира и площади Советов», – уточняют в пресс-службе городской администрации.

Сейчас высажено уже более 85 тысяч растений. Работы по посадке цветов планируется завершить до 20 июня, после специалисты ведомства будут регулярно ухаживать за зелеными уголками и клумбами.

Катунь24