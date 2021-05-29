Катунь24: Большой медный: в Алтайском крае продают трехкилограммовый барельеф Владимира Ленина

Владелец готов передать его покупателю за 15 тыс. рублей.

Фото: Avito.ru

Объявление о продаже такого товара появилось на Avito.ru. Размер медного барельефа – 78 на 68 см. Автор объявления готов продать или обменять его по предложениям. Кроме того, приобрести изделие могут и жители других регионов, предварительно оплатив покупку.

Купить изображение Владимира Ленина предлагают и в Барнауле, но уже в виде скульптур. На том же сайте объявлений владелец выставил на продажу большую коллекцию бюстов и статуэток российского госдеятеля: «100 штук разных размеров, материалов и годов выпуска». Состояние, как отметил коллекционер, отличное. Он также подчеркнул, что коллекция продается только полным комплектом за 500 000 рублей.



Катунь24