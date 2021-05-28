Катунь24: Барнаулец хотел купить машину, но в итоге лишился крупной суммы

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

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В отделение МВД России по Алтайскому краю обратился мужчина с заявлением о том, что неизвестные обманули его и похитили денежные средства.

Потерпевший хотел приобрести автомобиль. На сайте объявлений нашел интересующую его машину стоимостью 1 млн рублей. Мужчина позвонил по указанному номеру. Лжепродавец попросил его перевести в качестве предоплаты 120 тыс. рублей, затем еще 190 тыс. Потерпевший произвел все необходимые функции и перевел все денежные средства.

После очередной просьбы перевести еще 280 000 рублей заявителю это показалось странным, и он отказался. После этого продавец перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Катунь24