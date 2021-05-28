Катунь24: Беременную сотрудницу стоматологии уволили с работы по SMS в Барнауле

Перед этим у неё забрали трудовой договор под предлогом доработки.

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Об инциденте сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Сотрудница начала работу в частной стоматологической клинике в августе 2020 года. С должности подсобного через месяц она поднялась до должности ассистента врача.

В апреле 2021 года у женщины оказался положительным тест на беременность.

«Работодатель тайну узнал и прислал прощальную смску — без пяти минут мать осталась без работы», – пишут в Mash Siberia.

Кроме того, оказалось, что у сотрудницы забрали трудовой договор – «доработать». Девушка планирует обратиться в суд с адвокатом, чтобы подтвердить, что действительно имеет место работы.

Катунь24