Катунь24: Будьте готовы к эвакуации: в Алтайском крае лесной пожар угрожает жителям поселка
Об этом в смс-рассылке сообщило региональное управление МЧС.
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Как сообщили в ведомстве, лесной пожар угрожает поселку городского типа Малиновое Озеро в Михайловском районе. В ведомстве не исключают вероятность эвакуации местных жителей.
Напомним, в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за жаркой погоды, объявлена чрезвычайная пожароопасность. 27 и в ночь на 28 мая объявлено еще одно штормовое предупреждение, связанное с усилением ветра.