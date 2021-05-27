Катунь24: Более 60 мероприятий, посвященных Дню защиты детей, проведут в Барнауле

Праздники для детей устроят на городских площадках с 28 мая по 1 июня 2021 года.

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Для юных барнаульцев планируются фестивали, творческие часы, спортивные соревнования, различные развлекательные программы и конкурсы, квесты и игры, множество творческих выставок, где ребята смогут продемонстрировать свои работы.

31 мая пройдет закрытие творческого сезона 2020-2021 «Мы вместе», праздник состоится во Дворце культуры города Барнаула.

1 июня откроются 87 лагерей с дневным пребыванием на территориях школ. Посещать лагеря планируют более 20 тысяч детей, в том числе профильные отряды различной направленности.

В парке «Солнечный ветер» 1 июня пройдет городской праздник «Сезон детства», где для детей готовятся 20 мастер-классов, спортивные состязания, показательные выступления спортсменов, выставки детского технического и художественно-декоративного творчества, игровые программы, живой уголок, яркий концерт с конкурсами и розыгрышем призов.

Мероприятия организуют комитет по образованию города Барнаула, центры детского творчества, комитет по физической культуре и спорту, детские школы искусств и другие.

Полную программу с датой и временем проведения мероприятий можно посмотреть на сайте администрации Барнаула.

Катунь24