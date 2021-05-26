Катунь24: Барнаул опустился в рейтинге российских городов по качеству системы общественного транспорта

Список опубликован на сайта компании Simetra.

Фото: Катунь 24

Всего в рейтинг вошли 76 российских городов. Их оценивали по нескольким показателям: «Эффективность транспортной сети», «Комфорт и удобство», «Безопасность и устойчивое развитие», «Ценовая доступность», а также «Физическая доступность». По каждому из показателей можно было получить 100 баллов.

«При подготовке данного рейтинга мы направили запросы во все города, чтобы получить максимально полную и актуальную информацию. И мы были приятно удивлены реакцией большинства городов — ответы приходили быстро и содержали полезную и актуальную информацию. Это показывает, что на местах работают неравнодушные люди, которым интересно то, чем они занимаются. Поэтому мы верим, что не сразу, но скоро ситуация в сфере общественного транспорта улучшится в большинстве городов нашей страны», — отметил генеральный директор компании Владимир Швецов.

Барнаул занял в этом списке 39 место из 76. Самыми высокими показателями у него стали «Эффективность» и «Физическая доступность». В прошлом, 2020, году Барнаул находился на 31 позиции рейтинга.

Катунь24