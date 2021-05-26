Катунь24: Белокуриха вошла в десятку лучших российских курортов

Туристический портал «ТурСтат» опубликовал рейтинг городов-курортов России, популярных для отдыха летом 2021 года. Топ-10 был составлен по итогам онлайн-опроса.

Фото: pixabay.com

Первое место в списке занял город Сочи — за него отдали 21 % голосов, за Ялту в Крыму — 13 %, за Геленджик — 10 %, за Анапу — 8 %, за Кисловодск в Ставрополье — 7,5 %. Алтайский город Белокуриха расположился на шестом месте рейтинга лучших летних курортов — за него проголосовали 7 % опрошенных. За Евпаторию в Крыму отдали 6,5 % голосов, за Теберду в Карачаево-Черкесии — 5 %, за Ейск, а также Светлогорск и Зеленоградск в Калининградской области — по 4,5 %.

Рейтинг составили по результатам интернет-опроса свыше 10 тысяч посетителей портала в мае этого года.

Катунь24