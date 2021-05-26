Катунь24: Барнаульские историки провели «перепись населения» Российской империи

Учёные АлтГУ создали уникальный информационный ресурс «Профессии и занятия населения Российской империи конца XIX – начала XX века».

Фото: barnaul.org

Информацию историки собрали с помощью анализа данных Первой всеобщей переписи населения 1897 года. Ресурс содержит данные о занятости населения городов, уездов и губерний Европейской России, Сибири, Центральной Азии, Привислинских губерний, Кавказа и Российской империи в целом. Информация представлена по 65 группам и 390 видам занятий, уточняет пресс-служба городской администрации.

Также на ресурсе можно найти информацию о количестве членов семей, гендерном и этническом составе, наличию побочной занятости и грамотности рабочих и прислуги. Кандидат исторических наук Института истории и международных отношений АлтГУ Елена Брюханова отмечает, что система отражает эти данные на интерактивных исторических картах губерний Российской империи, соответствующих периоду конца XIX – начала XX века. Так можно провести анализ занятости населения отдельных регионов.

Катунь24