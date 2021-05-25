Катунь24: Бывшего арбитражного судью Алтайского края осудят за многомиллионные взятки

Расследование уголовного дела завершили в отношении судьи Арбитражного суда Алтайского края Алексея Городова.

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

По данным СУ СК РФ по Алтайскому краю, в 2010 году он получил в качестве взятки автомобиль марки Toyota Land Cruiser Prado по заниженной цене за будущее вынесение решения о банкротстве юридического лица гражданина Долгова. Выгода от сделки составила 360 тыс. рублей.

Далее, действуя в интересах этого же гражданина, с 2016 по 2017 год судья брал по 500 тыс. рублей за каждый судебный акт. Общая сумма полученных денег составила 2 млн рублей. За это же время за принятие решения об отказе удовлетворить заявления конкурсных управляющих по двум арбитражным делам, касающимся объекта недвижимости, Городов получил от предпринимателя через посредника взятки на общую сумму 2 млн 500 тыс. рублей.

Обвиняемый судья отрицал вину в содеянном, пытаясь ввести следствие в заблуждение. Собранные следователями доказательства – показания многочисленных свидетелей, результаты оперативно-розыскной деятельности и проведенных экспертиз – позволили установить причастность Городова к совершению коррупционных преступлений.

На имущество Алексея Городова в размере 10 млн рублей наложен арест. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Катунь24