Катунь24: Барнаульцы смогут бесплатно получить юридическую помощь

Граждан примут на консультацию во всех районах города, сообщает пресс-центр администрации Барнаула.

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28 мая 2021 года администрация города проведёт День бесплатной юридической помощи. Граждане смогут обратиться за консультацией сразу по нескольким адресам:

В администрации города Барнаула (ул. Гоголя, 48, каб. 124) правовые консультации проведет заместитель председателя правового комитета Бессарабова Светлана Сергеевна.

В администрации Железнодорожного района г. Барнаула (пр-т Красноармейский, 104, каб.22) – заведующий правовым отделом Бавыкин Александр Андреевич, тел. 625705.

В администрации Ленинского района г. Барнаула (ул. Г. Исакова, 230, каб. 407) – заведующий правовым отделом Полковникова Наталья Сергеевна, тел. 547426.

В администрации Центрального района г. Барнаула (ул. Никитина, 60, каб. 30) – заведующий правовым отделом Попов Николай Владимирович, тел. 631370.

В администрации Индустриального района г. Барнаула (ул. 50 лет СССР, 12, каб. 24) – заведующий правовым отделом Диденко Роман Геннадьевич, тел. 425349.

В администрации Октябрьского района г. Барнаула (пр-т Комсомольский, 108а, каб. 15) – заведующий правовым отделом Винтер Оксана Юрьевна, тел. 240952.

В каждом из мест приём жителей Барнаула проведут с 13:00 до 15:00.

Катунь24