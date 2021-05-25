Катунь24: Больше 70 тысяч барнаульцев остались без горячей воды

В городе начался второй этап опрессовки по контурам Барнаульской ТЭЦ-3 и малых котельных.

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Для проведения испытаний и ремонта после них горячую воду отключат:

с 24 мая по 2 июня — для потребителей Барнаульской ТЭЦ-3 по контуру магистрали М34. Это 69 тысяч жителей Железнодорожного, Центрального и Индустриального районов в границах улиц Молодежной, Партизанской, Короленко, Челюскинцев, Змеиногорский тракт (зелёный сектор);

с 24 мая по 7 июня — по контуру малых котельных для жителей 33 многоквартирных и 87 частных домов, 5 детских садов, 2 школ, общежития, 3 медицинских учреждений и 42 административных зданий на улицах Интернациональной, Радищева, Пушкина, Гоголя, Короленко, Аванесова, Змеиногорский тракт, пос. Центральный и др. Всего 2335 жителей.

В СГК напоминают, что гидравлические испытания заключаются в кратковременном повышении давления в теплосети, при этом температура воды не превышает 40 градусов.

Адреса и сроки отключений:

– по контуру ТЭЦ-3:

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– по малым котельным:

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Катунь24