Катунь24: Бывшему директору частного детского сада HAPPY BABY вынесли обвинение в мошенничестве в особо крупном размере

Обвиняемая признала вину в ходе предварительного следствия.

Фото: Катунь 24

По данным СУ СК РФ по Алтайскому краю, в 2015 году, тогда ещё директор детсада Елена Воротникова, не располагая деньгами для выполнения условий долевого финансирования по государственной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае», через знакомого риэлтора обратилась к Стелле Штань, являющейся фактическим собственником помещения, которое хотела приобрести обвиняемая.

Женщины изготовили фиктивные документы: договор купли-продажи, в котором стоимость помещения была существенно завышена и расписку о передаче денежных средств в качестве частичного расчета по договору. Данные документы они предоставили в Главное управления образования и молодежной политики Алтайского края, на основании чего получили субсидии в размере 14 миллионов рублей из федерального бюджета. В дальнейшем, денежными средствами воспользовалась Штань, а Воротникова оформила в собственность нежилое помещение площадью 415,6 квадратных метров.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере», дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Катунь24