Катунь24: Барнаул включили в список 11 будущих «Городов трудовой доблести»

Список удостоенных почетного звания «Город трудовой доблести» предложили расширить еще на 11 населенных пунктов. Пока в нем 20 российских городов. С новой инициативой выступил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Президент России Владимир Путин поддержал эту идею.

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Таким образом, в список «Город трудовой доблести» планируется включить Красноярск, Северодвинск, Пензу, Киров, Коломну, Барнаул, Магадан, Тюмень, Рыбинск, Каменск-Уральский и Комсомольск-на-Амуре.

Отметим, закон «О почетном звании Российской Федерации „Город трудовой доблести“» приняли в России 1 марта 2020 года. В июле к таким отнесли 20 российских городов.

Согласно закону, основаниями для присвоения звания являются награждение предприятий города государственными наградами и (или) вручение им переходящих Красных знамен Государственного Комитета Обороны. награждение работников предприятий государственными наградами за трудовые заслуги, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941–1945 годах.

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Катунь24