Катунь24: Барнаульцы смогут увидеть уникальные рукописные книги

20 мая 2021 года в Белом зале Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая открылась выставка рукописных и старопечатных книг.

Выставка приурочена к празднованию Дня славянской письменности и культуры.

В экспозиции «Благо есть славить Господа». Псалтирь в традиции русского православия» посетители увидят издания, хранящиеся в собраниях ГМИЛИКА, Музея истории Алтайской духовной миссии в Бийске, Музея истории православия на Алтае и частной коллекции Сергея Москвина, отметили в пресс-центре администрации Барнаула.

На выставке представили уникальные рукописные книги и редкие экземпляры печатных изданий XVII — XIX веков. На открытии выступит группа хора Барнаульской духовной семинарии Барнаульской епархии Русской православной церкви и хора храма Покрова Пресвятой Богородицы Русской православной старообрядческой церкви, рассказали в музее.

Все желающие смогут посетить выставку до 19 июня. Уточнить время работы и записаться на экскурсию можно по телефону (3852) 50-42-43.



Катунь24