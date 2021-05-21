Катунь24: Барнаульцы жалуются на двойное списание оплаты проезда в общественном транспорте

Платёжная система по банковской карте в общественном транспорте Барнаула работает уже 5 лет. Несмотря на это, пользователи так и не разобрались, как проходит оплата. Также барнаульцы отметили случаи двойного списания оплаты с карты в транспорте Барнаула. Журналисты «Катунь 24» попытались разобраться в проблеме и рассказывают о ней подробнее.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Барнаульцы жалуются на двойное списание оплаты проезда в общественном транспорте

В «Центртрансе» отметили, что жители Барнаула действительно обращаются к специалистам с такой проблемой. По словам специалистов, не зафиксировано ни одного случая о двойном списании денежных средств: один платеж оплатить дважды нельзя. После каждой регистрации поездки терминалу требуется до 15 секунд, чтобы операция завершилась. Также одной картой нельзя оплатить больше 5 поездок на одном терминале за 15 минут. Оплата проездного билета обязательно происходит в транспорте – без неё пассажир просто не получит чек из терминала. Но тем не менее смс-оповещения о списании денежных средств могут прийти не сразу.

«От 2 часов до суток вам может прийти смс, что денежные средства списаны с вашей банковской карты. Все зависит от того, когда перевозчик закроет смену и когда данные выгрузятся к нам в систему», – отметила Юлия Дорохова, руководитель «Центртранс» в Барнауле.

В случае нехватки средств регистрация поездки всё равно пройдет, однако банк поставит карту в стоп-лист. Когда её баланс будет пополнен, карта автоматически выходит из стоп-листа и ей можно будет пользоваться дальше.

Списание средств со своей карты можно проверить самостоятельно несколькими способами. На сайте «Центртранса» в разделе «Транспортная карта» нужно выбрать «Личный кабинет банковской карты», далее ввести данные своей карты. После этого высветятся все поездки, оплаченные именно этой карточкой. В Сбербанк онлайн в «Истории операции» также отображается количество списаний с пометкой «транспорт». Если по какой-то причине вы не можете самостоятельно проверить свои поездки, можно обратиться в «Центртранс» Барнаула для предоставления детализации: в каком виде транспорта, по какому маршруту и в какое время вы путешествовали. При появлении проблем нужно обязательно обратиться к специалистам, работающим с этой системой.

Катунь24