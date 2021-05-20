Катунь24: Близнецов будут отвлекать домашние заботы, а Рыб будут волновать вопросы справедливости. Гороскоп на 20 мая

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 20 мая.

Окружающие переложат на плечи Овна львиную часть своих проблем и забот! Овен готов оказать им поддержку и помощь, даже подвинув ради этого свои собственные дела. Впрочем, просители могут об этом пожалеть: Овен подвергнет безжалостному анализу их проблемы, совершенно не жалея их чувств. Его слова будут логичны, но беспощадны. Так что, обращаясь сегодня к Овну за советом, подумайте, хотите ли вы действительно знать всю правду? Или оно не стоит того?

Организаторские способности Тельца достигнут огромных высот! Его желтая майка лидера будет видна издалека, побуждая окружающих следовать за ним. Возможно, ситуация вверит заботам Тельца группу людей или же он сам возьмет ответственность на себя за какое-то общественное дело. С любым подобного рода мероприятием Телец сегодня справится легко: он полон энергии, ясно видит цель и не прочь кем-нибудь покомандовать!

Близнецов то и дело будут отвлекать домашние заботы – не только сиюминутные, но и те, которые давно накопились и требуют решения. Кроме того, близкие могут пытаться наперебой завладеть их вниманием, требуя от Близнецов помощи, понимания и поддержки. Поскольку разорваться Близнецы не в силах, им сегодня придется расставлять приоритеты, прямо на ходу решая, какое из дел важнее и кто из окружающих по-настоящему нуждается в них.

Рак будет обладать невероятным даром убеждения, причиной чему станет его последовательность и логичность. Он будет способен шаг за шагом убедить кого угодно в чем угодно: волка в том, что капуста полезна для здоровья, донжуана – в пользе верности и даже собственное начальство – в том, что Раку необходимо повысить зарплату. А вот в кругу друзей сегодняшнее здравомыслие Рака может быть ошибочно названо занудством и стать мишенью для шуток!

Отличный день, чтобы Лев посвятил его своим финансам. Неожиданно в нем может проснуться талант бухгалтера, позволив досконально подвести счет своим доходам и расходам. Даже если Лев сегодня вдруг обнаружит, что с его банковским счетом что-то не так, он сумеет исправить ситуацию, обернув дело к собственной выгоде. Если же с деньгами все в порядке, Лев не станет уменьшать их количество – сегодня он настроен экономить.

Дева должна быть готова к тому, что любые свои решения, идеи или проекты ей придется как следует обосновать! Окружающие не будут склонны верить на слово, и даже заразительные эмоции Девы или ее ораторское мастерство не дадут желаемого эффекта. Рецепт сегодняшнего успеха для Девы – логика и только логика. Ей придется подготовить что-то вроде презентации, чтобы объяснить шаг за шагом свою мысль и убедить окружающих в правильности любых своих слов.

Наблюдательность и проницательность Весов могут достигнуть высот, о которых они не подозревали! Их интуиция и логика будут работать одинаково четко, позволяя Весам проникать в суть вещей и делать правильные выводы, как Шерлок Холмс, буквально на пустом месте. В итоге людям вокруг может казаться, что Весы читают их мысли! Сами же они сегодня способны невзначай узнать пару-тройку фактов об окружающих, которые они пытались скрыть.

Отношения Скорпиона с окружающими могут быть крайне запутанными. А все из-за того, что об одном и том же человеке интуиция может говорить ему одно, а логика и факты – совершенно другое. Чтобы Скорпион окончательно не потерял ориентиры, сегодня ему следует прислушиваться в первую очередь к голосу своего сердца. Оно подскажет ему, кто друг, а кто лишь пытается им казаться.

Стрелец будет озабочен деловыми вопросами – вплоть до того, что если что-то выходит из-под его контроля, он может воспринять это как личное оскорбление! Вообще эмоциональная и чересчур острая реакция на практические задачи рискует стать визитной карточкой этого дня. Особенно если Стрельцу покажется, что окружающие отлынивают от своих обязанностей – сегодня он не позволит никому стать тормозом на пути его прогресса!

Козерог имеет шанс стать центром притяжения людей! Окружающие будут приходить к нему со своими проблемами, радостями, заботами, и во многих случаях Козерог способен оказать им реальную помощь своим участием или поддержкой. Звезды гороскопа советуют ему не стесняться сегодня лезть в дела людей – если, конечно, его об этом попросят. Альтруизм Козерога будет вознагражден – возможно даже, за этим занятием он встретит родственную душу.

Водолею ни за что не стоит ввязываться в конфликт, хотя бы отдаленно напоминающий борьбу за власть! Вообще в конфликты ввязываться не стоит, а уж в такой особенно. Даже если Водолей одержит победу, она в итоге окажется мнимой – побежденные со временем найдут возможность взять реванш. Поэтому звезды гороскопа советуют Водолею сегодня играть в команде за окружающих, а не против них. Особенно хорошо у него получится играть защитником, а не нападающим.

Рыб будут волновать вопросы справедливости – и их личные, и глобальные. Обида от того, как с ними поступили, чувство собственной правоты и желание эту правоту доказать – подобные мысли могут потрепать Рыбам нервы. Впрочем, несмотря на боевой настрой, звезды гороскопа категорически не советуют Рыбам ввязываться в споры о том, кто прав, а кто виноват. Сегодня эта тема будет болезненной и почти наверняка приведет к противоположному результату.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24