ГОРНЯК22 21.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Более 452 млн рублей направили на реализацию программы «Доступная среда» в 2020 году в Алтайском крае

Горняк22
18 часов Ago

Об этом доложила сегодня, 19 мая 2021 года, на заседании правительства Алтайского края заместитель министра социальной защиты региона Юлия Ковалева. Заседание провел губернатор Виктор Томенко.

Фото: Катунь 24

В 2020 году на программу направили свыше 452 миллионов рублей. В частности, созданы необходимые условия в 14 образовательных организациях. Работы по адаптации проведены на 13 железнодорожных вокзалах, 2 автовокзалах и в аэропорту. Обеспечены техническими средствами реабилитации и протезами более 20 тысяч человек. Также приобретена дополнительная техника для перевозки маломобильных граждан. Закуплено около 300 единиц реабилитационного оборудования, в 26 учреждениях обновлена материальная база.

В 2021 году работа продолжится. К примеру, будет приобретено 840 единиц реабилитационного оборудования, в регионе обновят материально-техническую базу 18 учреждений, уточняет пресс-служба регионального правительства.

Как отметила управляющий Алтайским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Татьяна Петрова, в 2020 году гражданам за счет федерального бюджета предоставлено свыше 6,6 миллиона средств реабилитации на сумму свыше 407 миллионов рублей.

Осенью текущего года заработает дополнительный механизм обеспечения граждан реабилитационными изделиями. В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата» инвалиды или их законные представители смогут самостоятельно приобретать реабилитационные изделия с помощью электронного сертификата без привлечения собственных средств. Электронный сертификат расширит возможности граждан в выборе технических средств. Закон вступит в силу в сентябре 2021 года.

Катунь24

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