Катунь24: Более 452 млн рублей направили на реализацию программы «Доступная среда» в 2020 году в Алтайском крае

Об этом доложила сегодня, 19 мая 2021 года, на заседании правительства Алтайского края заместитель министра социальной защиты региона Юлия Ковалева. Заседание провел губернатор Виктор Томенко.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Более 452 млн рублей направили на реализацию программы «Доступная среда» в 2020 году в Алтайском крае

В 2020 году на программу направили свыше 452 миллионов рублей. В частности, созданы необходимые условия в 14 образовательных организациях. Работы по адаптации проведены на 13 железнодорожных вокзалах, 2 автовокзалах и в аэропорту. Обеспечены техническими средствами реабилитации и протезами более 20 тысяч человек. Также приобретена дополнительная техника для перевозки маломобильных граждан. Закуплено около 300 единиц реабилитационного оборудования, в 26 учреждениях обновлена материальная база.

В 2021 году работа продолжится. К примеру, будет приобретено 840 единиц реабилитационного оборудования, в регионе обновят материально-техническую базу 18 учреждений, уточняет пресс-служба регионального правительства.

Как отметила управляющий Алтайским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Татьяна Петрова, в 2020 году гражданам за счет федерального бюджета предоставлено свыше 6,6 миллиона средств реабилитации на сумму свыше 407 миллионов рублей.

Осенью текущего года заработает дополнительный механизм обеспечения граждан реабилитационными изделиями. В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата» инвалиды или их законные представители смогут самостоятельно приобретать реабилитационные изделия с помощью электронного сертификата без привлечения собственных средств. Электронный сертификат расширит возможности граждан в выборе технических средств. Закон вступит в силу в сентябре 2021 года.

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