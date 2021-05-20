Катунь24: Больше 12 тысяч школьников окончат школы Алтайского края в 2021 году

Поступить в вуз для них теперь будет проще. Региональные университеты получили более 1000 дополнительных бюджетных мест, их общее количество составило 6635.

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Напомним, в апрельском послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о новых мерах поддержки высшего образования. В частности, речь шла о его доступности.

«В предстоящие два года дополнительно откроем в вузах еще 45 тысяч бюджетных мест. Не менее 70 % из них отдадим именно в регионы РФ, где нужны выпускники», – сказал Путин.

В Алтайском госуниверситете уверены, что это поможет удержать в регионе молодежь.

«Дополнительные контрольные цифры приема позволят нивелировать тенденцию оттока молодежи в столичные регионы и улучшить демографическую ситуацию», — отметили в пресс-службе АлтГУ.

Одновременно с этим начиная с текущего года не менее 100 высших учебных заведений смогут получить гранты от 100 млн рублей на открытие студенческих технопарков, обновление научно-технической базы и прочее.

Особое внимание президент уделил подготовке будущих педагогов. Он поручил в ближайшие два года направить дополнительно 10 миллиардов рублей на капремонт и техническое оснащение педагогических вузов.

По данным регионального Министерства образования и науки, профессия педагога – одна из самых востребованных в Алтайском крае. Сильнее нужны лишь врачи. Далее идут юристы и другие представители общественных наук, а также представители технических профессий.

Катунь24