Катунь24: Более 27 тысяч барнаульцев проголосовали за объекты благоустройства

Более двух недель в Барнауле, как и по всей стране, идет интернет-голосование по отбору территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Фото: Администрация Барнаула

В нашем городе свое мнение через платформу 22.gorodsreda.ru высказали уже более 27 тыс. горожан, на официальном сайте города – более 11 тыс. человек. В числе лидеров голосования на 19 мая: набережная речного вокзала, парк «Юбилейный», зеленый сквер на площади Октября, Сиреневый бульвар, аллея на ул. Георгиева и сквер Победы.

Как отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров, за первые две недели работы платформы за благоустройство проголосовали более 5 млн человек.

«Это показывает, что тема городской среды, создания уютных общественных территорий, их обновления очень близка и важна нашим гражданам. Приглашаю вас принять участие в отборе проектов для благоустройства, вместе мы сможем сделать наши города комфортнее для всех», — подчеркнул он.

Поддержать ту общественную территорию, которая больше всех нуждается в благоустройстве, можно до 30 мая.

Напоминаем, что принять участие в голосовании можно самостоятельно:

на платформе 22.gorodsreda.ru;

на официальном сайте города через Портал обратной связи.

Или же обратиться за помощью к волонтерам проекта по следующим адресам:

пр-т Ленина, 6 (МФЦ) (по графику работы центра);

пр-т Ленина, 102в (ТРК «Пионер»), в будни с 10:00 до 14:00, в выходные с 10:00 до 16:00;

пр-т Строителей, 117 (ТРК Galaxy), в будни с 10:00 до 14:00, в выходные с 10:00 до 16:00.

Отдать свой голос за одну общественную территорию могут жители города старше 14 лет. По итогам голосования 2 территории, набравшие наибольшее количество голосов жителей, будут благоустроены в 2022 году.

Катунь24