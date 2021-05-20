Катунь24: Больше тысячи дополнительных бюджетных мест получат в 2021 году вузы Алтайского края

В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, в ближайшие два года в вузах России будет открыто дополнительно 45 тысяч бюджетных мест, причем 70 % из них будет отдано регионам.

Фото: asu.ru

Больше всего бюджетников среди региональных вузов готов принять Алтайский госуниверситет – более 600. АлтГТУ готов принять более 200 и АлтГПУ – 150. Общее же количество бюджетных мест в этом году составит 6 тыс. 635.

Постепенное увеличение бюджетных мест в региональных вузах запланировано до 2030 года. В университетах края отмечают, это позволит, в частности, приостановить отток студентов в другие города.

В АлтГУ подчеркнули, важно и то, что эта мера реализуется в комплексе с другими. Так, начиная с 2021 года не менее 100 вузов в субъектах РФ будут получать гранты от 100 млн рублей и на обновление научно-технической базы, открытие студенческих технопарков и пр., причем на поддержку смогут претендовать все государственные вузы.

«Это позволит запустить ряд проектов сотрудничества образовательных, научных учреждений с предприятиями реального сектора экономики. Поэтому новые бюджетные места в университетах будут сопровождаться ростом трудоустройства по заказу индустриальных партнеров», — подчеркнули в пресс-службе АлтГУ.

На этом новые меры поддержки высшей школы не ограничиваются. Владимир Путин поручил особое внимание уделить педагогическим вузам.

«Предлагаю в ближайшие два года дополнительно направить 10 миллиардов рублей на капитальный ремонт и техническое оснащение наших педагогических вузов. Прошу правительство уделить самое пристальное внимание современной подготовке будущих учителей», — сообщил президент РФ во время послания Федеральному собранию.

Президент подчеркнул, что подготовка будущих педагогов сегодня – одно из самых ответственных направлений. Отметим, что, судя по данным статистики, проблем с трудоустройством у них в Алтайском крае не будет. Профессия педагога сегодня на рынке труда – одна из самых востребованных, уступает по популярности лишь специалистам здравоохранения.

Катунь24