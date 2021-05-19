Катунь24: Барнаульский гребной канал может стать площадкой для подготовки сборной Германии к Олимпиаде в Токио

Об этом сегодня, 18 мая 2021 года, заявил на пресс-конференции вице-президент международной федерации каноэ Томас Конецко.



Фото: Михаил Полубедов

«Раскрою секрет, это не шутка. Если сборная Германии не сможет приехать в Японию для подготовки к Играм, мы приедем в Барнаул. Это зависит от ситуации в Японии. Смогут ли они нас принять. Если нет, то мы приедем сюда», – сказал вице-президент ICF Томас Конецко.

Томас Конецко отметил, что барнаульский гребной канал — одна из лучших площадок для проведения тренировок и соревнований. В свою очередь, сборная России будет готовиться к Олимпийским играм во Владивостоке, чтобы находиться ближе к Токио.

Напомним, соревнования второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ будут транслироваться на нашем телеканале. Финалы олимпийской квалификации — 21 мая в 14:00. Кубковые финалы на 9 дистанциях 22 мая в 12:30. Финалы 8 дистанций 23 мая в 12:30.

Катунь24