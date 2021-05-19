Катунь24: Биолог рассказал, где в Алтайском крае водятся гадюки и что делать, если вас кто-то укусил

Заведующий лабораторией «Музей природы» Института биологии и биотехнологий АлтГУ Виктор Петров рассказал журналистам «Катунь 24», какие в Алтайском крае водятся змеи и что делать, если вас укусила неизвестная ползучая тварь.

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Гость программы «Интервью дня» рассказал, что встретить в окрестностях Барнаула ядовитых гадюку и щитомордника – двух из четырех обитающих в Алтайском крае видов – довольно проблематично. По данным прошлого года, дачники и отдыхающие сталкивались в основном с неядовитыми ужами и полозами. Ужи легко узнаваемы по желтым пятнам на голове, а вот полозы могут быть похожи на гадюк и потому нередко внушают ужас.

Отличить ядовитых змей от неядовитых можно в том числе по форме зрачка: у ужа и полоза зрачок круглый, а у гадюки и щитомордника – вертикальный.

Гадюка, по словам Виктора Петрова, придерживается влажных мест обитания, а еще – и это прямое предупреждение дачникам и туристам не засорять природу – гадюки и полозы очень любят мусорные свалки, так называемые места укрытий, а также высокий травостой.

Если вас все-таки укусила неизвестная ползучая тварь, Виктор Петров советует прежде всего пить много воды, принять антигистаминное средство, наложить тугую повязку и немедленно обратиться в больницу за медицинской помощью. Отсасывать яд из ранки Виктор Петров не советует: во-первых, это целесообразно только в первые секунды после укуса, а во-вторых, велик риск занести в рану инфекцию.

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