Катунь24: Барнаульский микрорайон Затон готовятся эвакуировать в случае затопления

Необходимые для этого меры и действия обсудили на выездном совещании по вопросу развития паводковой ситуации, сообщает пресс-служба барнаульской администрации.

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Сейчас паводковую ситуацию в Барнауле специалисты определяют как стабильную. Критическая отметка, при которой вводится режим повышенной готовности в микрорайоне Затон, – 550 см.

Органы соцзащиты провели обход, уделив особое внимание людям с инвалидностью, беременным и маленьким детям. Сотрудники ведомства также вручили всем жителям под подпись памятки о действиях в период угрозы наводнения.

В Затоне определелили места для сбора людей в случае эвакуации: ул.Озерная, 63а, ул.Водников, 1а, ул.Водников, 11,а также места для эвакуации животных на незатопляемых территориях. По словам Александра Круга, руководителя ООО «Барнаульский речной порт», в микрорайоне у пирса расположены теплоходы, которые при необходимости могут быть оперативно задействованы в эвакуации населения. Также в микрорайне создали запас продовольствия, товаров первой необходимости и медикаментов для населения, попадающего в зону подтопления на предприятиях торговли.

В настоящее время информация о паводковой ситуации размещена на пяти информационных стендах в микрорайоне Затон. При достижении критических отметок будет организована трансляция по трем стационарным системам оповещения, которые находятся в работоспособном состоянии. При необходимости жителей проинформируют через централизованную систему оповещения, на номера телефонов жителей, собранных в ходе подворового обхода. В районе сформированы группы для дополнительного подворового обхода граждан.

Катунь24