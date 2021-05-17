Катунь24: Барнаульцев озадачил полуголый мужчина, гуляющий по территории детской больницы

О нём рассказали подписчики группы Barnaul 22 во «ВКонтакте».

Фото: Скриншот из видео Barnaul 22

По информации подписчиков, неизвестный мужчина, одетый лишь в нижнее белье, был замечен сегодня, 16 мая 2021 года, на территории детской краевой больницы на улице Гущина, 179.

«Летняя фотосессия», «Обострение или к дождю?» – прокомментировали видео пользователи соцсетей.

Как сообщает Barnaul 22 со ссылкой на УМВД России по Барнаулу, сообщение о полуголом мужчине поступило в пункт полиции «Докучаево». На место выехал сотрудники патрульно-постовой службы, мужчина доставлен в отдел для разбирательства.

Катунь24