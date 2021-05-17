ГОРНЯК22 17.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Барнаульцам напоминают, почему нельзя купаться до официального старта сезона

Горняк22
6 часов Ago

Жаркая погода всё больше привлекает барнаульцев к отдыху на берегу водоёма. Барнаульское Управление ГОЧС напоминает о запрете купания до начала сезона и в неположенных местах.

Фото: pixabay.com

На разрешенных для купания местах сейчас ведут поэтапная подготовку для безопасного и приятного отдыха горжан: специалисты обследуют дно и проводят лабораторные исследования воды. Кроме того, на берегах водоемов, предназначенных для купания, устанавливают душевые кабины и кабины для переодевания, проводят регулярную санитарную уборку, оборудуют пост, на котором дежурят спасатели, чтобы следить за порядком на пляже и суметь вовремя предупредить несчастные случаи.

Специсты предупреждают, что купание в несанкционированных местах, отмеченных щитами с предупреждениями и запрещающими надписями, всегда несёт риск для жизни и здоровья. Кроме того, несмотря на жаркую погоду, вода в реке и других водоемах еще не прогрелась и купание может привести к переохлаждению организма, уточняет пресс-служба администрации Барнаула.

Управление ГОЧС по Барнаулу напоминает, что на водных объектах запрещается:   

  • заплывать за буйки;
  • подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам;  
  • прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
  • распивать на берегу спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
  • загрязнять и засорять водоемы;
  • допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся;
  • подавать крики ложной тревоги;
  • плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах.
     

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: