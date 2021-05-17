Катунь24: Барнаульцам напоминают, почему нельзя купаться до официального старта сезона

Жаркая погода всё больше привлекает барнаульцев к отдыху на берегу водоёма. Барнаульское Управление ГОЧС напоминает о запрете купания до начала сезона и в неположенных местах.

Фото: pixabay.com

На разрешенных для купания местах сейчас ведут поэтапная подготовку для безопасного и приятного отдыха горжан: специалисты обследуют дно и проводят лабораторные исследования воды. Кроме того, на берегах водоемов, предназначенных для купания, устанавливают душевые кабины и кабины для переодевания, проводят регулярную санитарную уборку, оборудуют пост, на котором дежурят спасатели, чтобы следить за порядком на пляже и суметь вовремя предупредить несчастные случаи.

Специсты предупреждают, что купание в несанкционированных местах, отмеченных щитами с предупреждениями и запрещающими надписями, всегда несёт риск для жизни и здоровья. Кроме того, несмотря на жаркую погоду, вода в реке и других водоемах еще не прогрелась и купание может привести к переохлаждению организма, уточняет пресс-служба администрации Барнаула.

Управление ГОЧС по Барнаулу напоминает, что на водных объектах запрещается:

заплывать за буйки;

подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам;

прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

распивать на берегу спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;

загрязнять и засорять водоемы;

допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся;

подавать крики ложной тревоги;

плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах.



Катунь24