Катунь24: Барнаульская семья представит Алтайский край на Всероссийском фестивале ГТО

Он пройдет в Ставрополе с 8 по 12 июля 2021 года.

Фото: «Алтайский спорт»

Победителей краевого этапа Всероссийского фестиваля ГТО среди семейных команд определили 12 мая на барнаульском стадионе «Лабиринт».

Лучшей стала семья Щегловых. С небольшим отставанием от лидера второе место заняла семья Чепкасовых. Третье место у семьи Якубовых.

Как сообщает «Алтайский спорт», в соревнованиях семья Щегловых приняла участие благодаря сыну Алексею. Его учитель физкультуры из 72-й школы в Научном Городке предложил школьнику пригласить родителей для участия в соревнованиях спортивных семей. Сначала участвовали папа Александр, мама Наталья и сам Алексей, а потом к ним присоединилась бабушка — Валентина Ивановна. Поскольку для участия в отборочных этапах Всероссийского фестиваля физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в составе команды должны быть мальчик или девочка 9-10 лет (II cтупень ГТО), папа и мама 25-49 лет (VI-VIII ступени ГТО) и бабушка или дедушка 50-69 лет (IX и Х ступени ГТО).

Валентина Ивановна, по ее словам, последний раз занималась физкультурой и спортом более 40 лет назад — в школе занималась лыжами. Но ради детей и внуков стала бегать, ходить со скандинавскими палочками, тренировать наклоны.

Алексей занимается спортивным ориентированием в спортклубе «Лабиринт». В свои 10 лет мальчик уже неоднократно выступал на всероссийских соревнованиях в разных городах. Мама Наталья по профессии бухгалтер. Несколько лет назад стала заниматься спортивным ориентированием и вот уже лет пять как участвует в соревнованиях по этому виду спорта.

Глава семьи подружился с лыжами с малых лет, а ближе к окончанию школы сосредоточился на спортивном ориентировании. Он преподаватель Барнаульского юридического института, является кандидатом в мастера спорта по спортивному ориентированию и стрельбе из боевого оружия.

Катунь24