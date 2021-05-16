ГОРНЯК22 16.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Бийчане возмущены завалами мусора рядом с баками

Горняк22
14 часов Ago

По словам местных жителей, из-за этого на улице стоит неприятный запах.

Фото: Инцидент Бийск

Речь идет о мусорных баках, которые находятся за общежитием по ул. Васильева, 45. Информация об этом появилась в паблике «Инцидент Бийск» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам жильцов, отходы вывозят, но только с мусорных баков. 

«Вокруг всё забросано, последний раз мусор вокруг баков вывозился в ноябре 2020 года, там ходят пожилые люди, дети пройти вообще нельзя не где, стоит специфический запах, вокруг гниль, когда это всё прекратится и кто за это будет отвечать», — отметили бийчане.

В комментариях пользователи отмечают, что похожая ситуация складывается и в других дворах.

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Чиновница из алтайского сельсовета похищала бюджетные деньги

Горняк22: Чиновница из алтайского сельсовета похищала бюджетные деньги

Горняк22
14 часов Ago
В Новичихинском районе осуждена специалист комитета по финансам, налоговой и кредитной политике районной администрации за коррупционное преступление. Чиновница, используя свое служебное...

Читать по теме:

ВТОПЕ: