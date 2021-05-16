Катунь24: Бийчане возмущены завалами мусора рядом с баками

По словам местных жителей, из-за этого на улице стоит неприятный запах.

Фото: Инцидент Бийск

Речь идет о мусорных баках, которые находятся за общежитием по ул. Васильева, 45. Информация об этом появилась в паблике «Инцидент Бийск» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам жильцов, отходы вывозят, но только с мусорных баков.

«Вокруг всё забросано, последний раз мусор вокруг баков вывозился в ноябре 2020 года, там ходят пожилые люди, дети пройти вообще нельзя не где, стоит специфический запах, вокруг гниль, когда это всё прекратится и кто за это будет отвечать», — отметили бийчане.

В комментариях пользователи отмечают, что похожая ситуация складывается и в других дворах.

Катунь24