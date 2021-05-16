Катунь24: Больше 160 гармонистов приедут в Алтайский край на музыкальный фестиваль

21-22 мая в регионе пройдет межрегиональный фестиваль гармонистов «Играй, тальянка русская!». Его проводят в память о выдающемся деятеле культуры региона, известном самобытном гармонисте Николае Вавилове.

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Ожидается, что участниками станут более 160 любителей гармони из Алтайского края и других территорий Сибири. На фестиваль приедут мастера-изготовители инструментов, коллекционеры гармоней, творческие коллективы и юные гармонисты. Зрителей познакомят с народной музыкой, творческими и самобытными людьми — гармонистами, исполнителями частушек, народных песен и танцев под гармонь.

В Министерстве культуры Алтайского края подчеркнули, что самой юной участницей фестиваля станет двенадцатилетняя Динара Вдовина из Новосибирска. С шести лет она обучается в музыкальной школе игре на гармони. Сейчас Динара не только мастерски играет на инструменте, но и обладает необычным тембром. Первый сольный концерт она дала в возрасте 10 лет. Сейчас у нее более 100 выступлений в год.

Еще один юный участник — четырнадцатилетний Иван Рыков — приедет из Троицкого района Алтайского края. Он играет на гармони с восьми лет. В таком масштабном фестивале гармонистов Иван примет участие впервые, где познакомится с другими музыкантами и обретет новый опыт.

В первый день фестиваля, 21 мая, в парке культуры и отдыха «Центральный» (Барнаул, проспект Социалистический, 11) с 9:30 начнется прослушивание участников фестиваля. В 12 часов откроют выставку гармоней и интерактивную площадку «Алтай мастеровой» краевой общественной организации «Город мастеров». В 13 часов состоится торжественное открытие фестиваля и выступление участников. Во второй день, 22 мая, в 14 часов пройдет гала-концерт и закрытие фестиваля.

Катунь24