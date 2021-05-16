Катунь24: Бийский лицеист завоевал золотую медаль на международной олимпиаде по физике

Андрей Минаков из Бийского лицея-интерната выиграл Балтийскую международную олимпиаду Nordic-Baltic Physics Olympiad 2021, которая в этом году впервые прошла в дистанционном формате.

Фото: Министерство образования и науки Алтайского края

Все участники российской сборной на Балтийской олимпиаде по физике (NBPhO) завоевали золотые медали. Обладателями наград стали: Вадим Ерин из Долгопрудного, москвич Артур Акопян, Дмитрий Ляпин из Санкт-Петербурга, Максим Пермяков из Республики Мордовия и Андрей Минаков из Бийского лицея-интерната Алтайского края.

«Олимпиада проводится ежегодно для школьников из прибалтийских и скандинавских стран. Российская команда участвовала в соревновании в качестве гостевой для тренировки кандидатов в сборную на Международную олимпиаду по физике. В интеллектуальном состязании приняли участие более ста школьников из 12 стран мира», — рассказала директор лицея Нина Полежаева.

Нина Васильевна отметила, что мероприятие проходило в Физико-техническом институте МГУ с использованием видеонаблюдения.

Катунь24