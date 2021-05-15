ГОРНЯК22 15.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Барнаульские мастера примут участие в чемпионате Сибири по парикмахерскому искусству

Горняк22
5 часов Ago

Он пройдет 20 мая 2021 года в Новосибирске.

Фото: Катунь 24

Около 300 парикмахеров со всей страны будут бороться за звание чемпиона Сибири и возможность участвовать в чемпионате России, который пройдет этой осенью в Москве. Представлять Барнаул в отборочном туре будет мастер Академии красоты Людмилы Тарасовой  — Дарья Столяренко и ее команда из 13 начинающих парикмахеров. 

В индустрии красоты Дарья более 5 лет. Она уже завоевала статус чемпиона в 2017 году. В этот раз будет соревноваться в номинации «Прогрессивная мода. Стрижка». Всего номинаций 20.

Оценивать мастерство участников будут сертифицированные судьи чемпионатов Сибири, Европы и мира, а так же тренеры сборной России — Марина Колесникова из Новосибирска и Людмила Тарасова из Барнаула.

Катунь24

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