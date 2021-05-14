Катунь24: Барнаульцев приглашают на ярмарку «Рыба Камчатки»

Выставка-продажа будет проходить с 13 по 19 мая 2021 года на территории храма Димитрия Ростовского на пл. Спартака, 10.

Время работы ярмарки:

Среда – суббота, 10:00–19:00

Воскресенье, 10:00–16:00

«Вся рыба выловлена в естественной среде и коптится натуральным способом на опилках», — отмечают организаторы.

Барнаульцы смогут приобрести 20 сортов рыбы Камчатки: чавычу, кижуча, горбушу, нерку, кету, эсколара, белорыбицу, клыкача, иваси, омуля, корюшку, окуня, камчатского краба, королевских креветок, кальмара, осьминога. Также представлен большой ассортимент красной икры.

Катунь24