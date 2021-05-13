Катунь24: Барнаульская транспортная прокуратура приняла меры к устранению нарушений закона при выполнении ремонта подвижного состава

Барнаульская транспортная прокуратура провела проверку исполнения ООО «Бийское вагоноремонтное предприятие «Новотранс» законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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Установлено, что на предприятии нарушалась технология ремонта и обслуживания грузовых вагонов, должностными лицами не обеспечивалось исполнение законодательства при организации маневровой работы на железнодорожных путях необщего пользования.

В этой связи Барнаульским транспортным прокурором генеральному директору ООО «БВРП «Новотранс» внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены, к дисциплинарной ответственности привлечены 20 работников предприятия.

Кроме того, на основании постановлений транспортного прокурора 7 должностных лиц предприятия привлечены к административной ответственности, предусмотренной частью 6 статьи 11.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), им назначены наказания в виде штрафов в размере 1 тысячи рублей каждому.

Катунь24