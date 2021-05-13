Катунь24: Барнаульцы увидят лучшие спектакли московского театра имени Евгения Вахтангова

Показы пройдут с 13 по 16 мая 2021 года в Алтайском краевом театре драмы им. В. М. Шукшина и Молодежном театре Алтая.

Фото: Дмитрий Дубинский/vakhtangov.ru

На двух сценических площадках Барнаула свои постановки представят актеры Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Показы пройдут в рамках межрегионального направления всероссийской гастрольно-концертной программы «Большие гастроли», организованной «Росконцертом» при поддержке Министерства культуры России, уточняет пресс-служба краевой администрации.

В Барнауле актеры Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова покажут спектакль «Евгений Онегин» Римаса Туминаса, который называют визитной карточкой театра. Также барнаульцы увидят постановку «Царь Эдип». Эти два спектакля покажут на сцене Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина 13-14 и 15-16 мая 2021 года. Роли в этих спектаклях исполнят Сергей Маковецкий, Леонид Бичевин, Виктор Добронравов, Людмила Максакова и другие талантливые актёры театра.

Также жители и гости города 13 и 14 мая 2021 года на сцене Молодежного театра Алтая увидят спектакли «Наш класс» в постановке Натальи Ковалевой и «Крик лангусты» Михаила Цитриняка.

Гастроли вахтанговцев проходят в рамках юбилейного тура в честь 100-летия театра. Кроме того, спектакли обменные с Алтайским краевым театром драмы, который также отметит в этом году вековой день рождения. В июне 2021 года труппа Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина в ответном показе представит свои спектакли на исторической сцене Вахтанговского театра.

Катунь24