Катунь24: Барнаульские полицейские спасли малыша, едва не выпавшего из окна третьего этажа

Напомним, 1 мая 2021 года о произошедшем сообщили подписчики группы Barnaul 22 во «ВКонтакте». Ребёнка заметили горожане, проходящие мимо дома по адресу: Антона Петрова, 202.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

На место происшествия прибыл ближайший экипаж патрульно-постовой службы полиции в составе прапорщика полиции Андрея Панамарёва и старшего сержанта полиции Дениса Медникова, уточняет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю. Когда полицейские прибыли на место, обеспокоенные горожане уже растянули покрывало, а ребёнок всё ещё находился у открытого окна и не реагировал на окрики.

Полицейские разделились: Денис Медников остался внизу вместе с гражданами, а Андрей Панамарёв забежал в дом и через балкон соседней квартиры перелез в окно, где находился ребёнок. Так он вынес малыша из квартиры и передал его для осмотра прибывшей бригаде медиков.

В ходе проверки специалисты установили, что семья, в которой растёт мальчик, состоит на учёте. Его мать вернулась домой через час после инцидента. После проверки санитарного состояния квартиры органы опеки решили временно поместить малыша в специализированный Дом ребёнка.

Спасшие мальчика полицейские через несколько дней приехали навестить его. Стражи правопорядка подарили малышу игрушки и дали ему посидеть в служебном автомобиле, где он с любопытством исследовал все кнопки на приборной панели, изучил радиостанцию, покрутил руль.

Катунь24