Катунь24: Более 2 гектаров сухой травы сгорело в Рубцовске

В Алтайском крае увеличивается количество ежедневных возгораний сухой растительности.

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Как рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю, лишь за прошедшие сутки сотрудники МЧС потушили 116 пожаров, 65 из которых – ландшафтные. В Рубцовске одновременно произошло три крупных возгорания сухой травы, общая площадь которых составила более 2 гектаров.

Сухая погода и сильный порывистый ветер способствовали быстрому распространению пламени, что привело к угрозе перехода огня на расположенные рядом частные жилые дома. Пожарным потребовалось длительное время на ликвидацию возгорания, на тушение привлекались силы из соседних районов и даже из Барнаула.

Причиной пожаров зачастую становятся умышленные нарушения правил пожарной безопасности при уборке придомовых территорий и садовых участков, а также фермерских хозяйств, которые продолжают сжигать прошлогоднюю траву на своих сельхозугодиях.

В настоящий момент сотрудники МЧС принимают все необходимые меры для стабилизации обстановки. Для защиты населённых пунктов на территории Алтайского края выставлено 29 временных постов — это 29 единиц техники и 80 человек.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю просит граждан быть предельно внимательным при обращении с огнём.

Катунь24