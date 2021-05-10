Катунь24: Байкеры барнаульского клуба «Колесницы дорог» открыли мотосезон

Организованной колонной они проехали по местам, где разбились их товарищи, и возложили цветы. Подобной акцией мотоциклисты напомнили, насколько опасной может быть езда на байке.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Байкеры барнаульского клуба «Колесницы дорог» открыли мотосезон

Новый мост через Обь — один из самых аварийных участков в Барнауле. Участники акции трижды останавливались на мосту, чтобы возложить цветы. По словам байкеров, чаще всего разбиваются на новых мощных мотоциклах. Мощный двигатель и небольшой опыт вождения могут привести к печальным последствиям.

Байкеры считают, что некоторые ДТП можно было бы избежать, если бы водители автомобилей понимали и учитывали особенности езды на мотоцикле.

Катунь24