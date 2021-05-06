Катунь24: Барнаульцы смогут выиграть сертификаты на поход в парк аттракционов

Барнаульский нерпинарий разыграет среди всех своих посетителей подарочные сертификаты на аттракционы в парк «Арлекино» общей суммой в 17 тысяч рублей.

Победитель получит сертификат номиналом в 10 тысяч рублей, занявший 2 место — сертификат номиналом в 5 тысяч рублей, а тот, кто займёт 3 место, станет обладателем сертификата номиналом в 2 тысячи рублей.

Как рассказали организаторы, в розыгрыше участвуют все билеты с 1 по 10 мая включительно. Чтобы принять участие, нужно написать на обратной стороне билета своё имя и телефон и скинуть в лототрон.

Розыгрыш сертификатов будет проведён в прямом эфире в официальном аккаунте парка в Instagram 10 мая в 19:00. Участвуют абсолютно все билеты, купленные онлайн или в кассе нерпинария.

Купить билеты онлайн можно уже сегодня на официальном сайте.

Катунь24