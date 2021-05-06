Катунь24: Барнаульцев приглашают принять участие в акции «Бессмертный полк»

Вписать имена своих героев в проект можно до 7 мая. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте 2021.polkrf.ru и прикрепить фото своих защитников Отечества.

Фото: pixabay.com

Напомним, в Барнауле в 2019 году до пандемии в «Бессмертном полку», который тогда проходил в офлайне, приняли участие около 50 тысяч человек. Онлайн-формат акции в 2021 году позволит почтить память героев еще большему количеству людей!

Трансляция акции в Алтайском крае будет проходить в эфире телеканала «Катунь 24». Начало эфира: 9 мая в 15:00.

Катунь24