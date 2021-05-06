Катунь24: Барнаульцам рассказали, за сколько лет они могут накопить на собственную однокомнатную квартиру

Данные на основе средней предлагаемой зарплаты горожан составили платформы hh.ru и ЦИАН.

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Крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и лидер онлайн-недвижимости России ЦИАН проанализировали финансовые возможности российских работников по покупке квартиры и накоплениям на первоначальный взнос по ипотеке. В рамках исследования были составлены рейтинги городов, жители которых могут быстрее всего купить квартиру в своем городе исходя из предлагаемых зарплат.

При средней предлагаемой зарплате в 36,2 тысячи рублей и средней стоимости однокомнатной квартиры в 2,39 миллиона рублей жители Барнаула могут накопить на покупку своего жилья за 8 лет. Столько времени придется копить деньги работникам производства, банковским работникам, менеджерам продаж. Быстрее всего, по расчётам специалистов, собрать нужную сумму на свою квартиру смогут барнаульцы, работающие в сфере добычи сырья и высшего менеджмента – им нужно будет 5 лет. Медикам, госслужащим, ИТ-специалистам, строителям и сотрудникам автобизнеса понадобится 7 лет.

Дольше всех – 9 лет – при средней предполагаемой зарплате в 32,1 тыс. рублей будут копить на собственное жильё представители индустрии гостеприимства. Столько же времени понадобится административному персоналу, юристам, рабочим, бухгалтерам, специалистам кадровых служб, сотрудникам сферы «спортивные клубы, фитнес, салоны красоты».

В расчет рейтингов вошли данные hh.ru по средним предлагаемым зарплатам в различных городах страны, данные ЦИАН по средней стоимости 1-комнатной квартиры на вторичном рынке в городах страны, по средним ставкам по ипотечным кредитам на вторичном рынке, а также суммы прожиточного минимума для трудоспособного населения в разных регионах, установленные правительством РФ на 2021 год. При подсчёте также учитывалась финансовая возможность ежемесячных накоплений (предлагаемая зарплата за вычетом прожиточного минимума) работников и суммы первоначального взноса в размере 15 % от стоимости квартиры.

Катунь24