ГОРНЯК22 05.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Барнаульцев приглашают на высадку леса

Горняк22
7 часов Ago

В рамках программы «Посади лес» волонтёры «Мусора.Больше.Нет» приглашают всех желающих барнаульцев на высадку деревьев в селе Полковниково.

Фото: pixabay.com

Организаторы предупреждают, что для поездки обязательно нужна страховка или прививка от клеща. Кроме того, участникам понадобятся резиновые сапоги, одежда, которая защитит от клещей, резиновая обувь, а также медицинская маска. Кроме того, барнаульцам предлагают взять с собой многоразовую посуду, чтобы поездка прошла экологично. 

Питание, транспорт и рабочий инвентарь предоставят организаторы. Также для поездки нужно зарегистрироваться по ссылке. Поучаствовать в высадке деревьев могут все желающие барнаульцы старше 18+.

Выезд пройдет 15 мая 2021 года. О времени и месте участникам акции сообщат дополнительно. Уточнить информацию можно по телефонам: +7 923 657 76 01 (Елена) и +7 961 999 28 50 (Екатерина).

Катунь24

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