Катунь24: Барнаульская шахматистка стала призёром чемпионата России

Шахматистка из Барнаула Виктория Лоскутова получила бронзовую медаль на первенства России среди девушек до 19 лет.

Фото: «Алтайский спорт»

Турнир в поселке Лоо Краснодарского края завершился 30 апреля, в нём участвовали игроки четырех возрастных групп, сообщает «Алтайский спорт».

Виктория Лоскутова, действующая чемпионка Сибири, проиграла лишь две ключевые партии: сначала будущей победительнице турнира Екатерине Мирошник (белыми в четвертом туре), а в девятом туре, играя чёрными фигурами, упустила серебро в матче с Татьяной Гетман. В итоге алтайская спортсменка получила 6,5 очка и третье место в турнире.

Катунь24