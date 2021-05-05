ГОРНЯК22 05.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Барнаульская шахматистка стала призёром чемпионата России

Горняк22
7 часов Ago

Шахматистка из Барнаула Виктория Лоскутова получила бронзовую медаль на первенства России среди девушек до 19 лет.

Фото: «Алтайский спорт»

Турнир в поселке Лоо Краснодарского края завершился 30 апреля, в нём участвовали игроки четырех возрастных групп, сообщает «Алтайский спорт».

Виктория Лоскутова, действующая чемпионка Сибири, проиграла лишь две ключевые партии: сначала будущей победительнице турнира Екатерине Мирошник (белыми в четвертом туре), а в девятом туре, играя чёрными фигурами, упустила серебро в матче с Татьяной Гетман. В итоге алтайская спортсменка получила 6,5 очка и третье место в турнире.

Катунь24

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